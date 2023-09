Alkohol beim Jagen? Verboten, aber unkontrolliert

„Wie wird im Duden der Jäger definiert? Es handelt sich um einen grün gekleideten, schwer bewaffneten Alkoholiker, der durch den Wald auf kürzestem Weg in das nächste Gasthaus geht.“ Ein Schenkelklopfer - und ein Zeichen, wie Waidmänner von vielen in der Öffentlichkeit gesehen werden. „Das kommt sicher auch daher, weil Jäger vor allem in der Vergangenheit am ehesten im Wirtshaus wahrgenommen wurden“, sagt Jörg Binder, Generalsekretär der Jagd Österreich. Dort, beim sogenannten Schüsseltrieb, gehört Alkohol, wie bei Feiern in Österreich eben üblich, für viele dazu.