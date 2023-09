Klimaaktivist mit Reizgas und Tritten attackiert

Polizei warnt: „Greifen Sie nicht ein“

Besonders dramatisch gestaltete sich ein Vorfall am Prenzlauer Berg: Ein Autofahrer griff Blockierer mit Reizgas und Tritten an (siehe Video im Posting oben). Der Vorfall wurde gefilmt - die Polizei erklärte, man werde diese Aufnahmen auswerten. Auch in Spandau mussten Beamte einen Autofahrer aufhalten, der Klimademonstranten gewaltsam von der Straße zerren wollte. Die Exekutive mahnte auf der Plattform X: „Wir haben Verständnis, wenn Sie von den Protesten genervt sind, aber bitte greifen Sie nicht ein oder wenden gar Gewalt an. Unsere Kolleg. kommen schnellstmöglich“, versprach die Polizei.