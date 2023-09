Johnson-Chaos: Beamte baten sogar Queen um Hilfe

Johnson „Musste an Verfassung erinnert werden“

Ob die Queen in ihren wöchentlichen Gesprächen mit Johnson der Bitte nachkam, blieb unklar. Der Premier habe unter anderem „an die Verfassung erinnert“ werden müssen, zitierte die BBC eine ungenannte Quelle. Die Atmosphäre im Regierungssitz sei „zutiefst bitter“ und „komplett verrückt“ gewesen und die Beziehung zwischen Johnsons Team und dem Beamtenapparat „zusammengebrochen“, so der Bericht weiter.