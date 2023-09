Krimi! Lavanttaler Co-Pilot erneut Staatsmeister

Vorbereitung für WM-Lauf

Noch schneller als Wagner war ein Finne: WM-Pilot Teemu Suninen fuhr außer Konkurrenz in seinem 1,6 Millionen € teuren Hyundai mit, betonierte den Staatsmeister am Ende um 2,55 Minuten her. „Eine andere Liga – er ist halt ein Top-10-Pilot“, so Winter. „Aber wir haben pro Kilometer nur acht Zehntel auf ihn verloren, für uns ein Top-Wert!“