Darum hat Halle Berry einen Schleim auf Drake

Als erste Afroamerikanerin gewann Berry 2002 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Monster‘s Ball“. Zu ihren weiteren Filmen zählen die Blockbuster „X-Men“ (2000) an der Seite von Patrick Stewart und „Passwort: Swordfish“ (2001) zusammen mit John Travolta und Hugh Jackman. In „James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag“ war sie das Bond-Girl an der Seite von Pierce Brosnan.