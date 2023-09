Großeinsatz am Patscherkofel: Übung für Ernstfall

Zwölf Szenarien geprobt

Schauplatz der Übung: Am Fuße des Patscherkofels, in Igls und Umgebung. Zwölf unterschiedliche Szenarien waren von den Katastrophenhelferinnen zu bewältigen, darunter Nachtszenarien und das großangelegte Abschlussszenario, bei dem die Übungsannahme ein notgelandetes Flugzeug war. „Wir achten darauf, dass die Szenarien komplex sind, aber dennoch so ausgearbeitet werden, dass sie Bezug zur jeweiligen örtlichen Gegebenheit haben. Heuer haben wir zudem ein Augenmerk auf Notsituationen in Zusammenhang mit Unwetterereignissen gelegt“, sagt Martin Dablander, Landesrettungskommandant des Roten Kreuzes Tirol.