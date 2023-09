Schwerer Unfall am ersten Tag des Oktoberfestes

Betroffene ins Krankenhaus gebracht

Doch in der Achterbahn Höllenblitz ereignete sich am ersten Tag des Oktoberfests ein Unfall - zwei Wagen sollen zusammengestoßen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Waggon gegen den dahinter fahrenden Waggon gerollt, so die „FAZ“. Acht Verletzte seien vor Ort in der Sanitätsstation des Oktoberfests behandelt worden, zwei Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.