Das Münchner Oktoberfest ist offiziell eröffnet!

Söder: „Schönstes Fest der Welt!“

„Jeder soll essen, was er will. Jeder soll trinken, so viel er verträgt“, leitete Markus Söder das Prozedere ein und erinnert Österreicher an die vergangene Schnitzel-„Diskussion“. Das Oktoberfest sei das „schönste, größte und bedeutendste Fest der Welt“. Lebensmittel seien aber viel zu teuer, das müsse sich ändern, gibt er vor applaudierendem Publikum stilecht den besorgten Politiker.