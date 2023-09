Künstler aus Angola: Von Afrika auf die Bühne

Manche Kinder gehen täglich bis zu 40 Kilometer zu Fuß in der Schule, um, wie etwa in Quitila, zu lernen. Hanzej: „Sie erhalten ein Gerüst, um in der Zukunft zu überleben. Dafür sammeln wir seit langem.“ Es macht auch betroffen, zu sehen, in welchen Hütten die Menschen leben. Piroutz: „Wir durften bei einer Frau, die fünf Kinder alleine groß zieht, einkehren. Sie schläft in der sogenannten Küche, am Boden. Nur die Kinder haben eine Decke.“ Was dennoch beeindruckt: „Diese Menschen sind trotz ihrer Armut sehr fröhlich.“ Auch trotz der Umweltsituation: „Das Meer stinkt und ist total zugemüllt.“