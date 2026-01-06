Rodel- und Eislaufspaß: Piste frei für die Kinder!

Auch Eislaufplatz lockt

Übrigens: Wer nicht rodeln will, kann am Fuße des Lorettohügels auch Eislaufen. „Dort haben wir einen 200 Quadratmeter großen Kunsteislaufplatz. Vor Ort können außerdem Schlittschuhe ausgeliehen werden – und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt“. Die Betreiber freuen sich über den großen Andrang, auch zum Ende der Ferien.