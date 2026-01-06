Vorteilswelt
Im Lavanttal

Rodel- und Eislaufspaß: Piste frei für die Kinder!

Kärnten
06.01.2026 15:00
Auf der beschneiten Lorettowiese kann ab sofort gerodelt werden. Auch ein Eislaufplatz steht für ...
Auf der beschneiten Lorettowiese kann ab sofort gerodelt werden. Auch ein Eislaufplatz steht für Winterspaß bereit.(Bild: Stadtgemeinde St. Andrä)

In St. Andrä kann nun Dank tatkräftiger Unterstützung für Frau Holle wieder auf der Lorettowiese gerodelt werden! Aber auch Eislauffreunde kommen auf ihre Spaß-Kosten.

Endlich ist es so weit! Frau Holle wurde etwas unter die Arme gegriffen – und das mittels zweier Schneekanonen. Auf Hochtouren beschneiten die Verantwortlichen letzte Woche den Lorettohügel in St. Andrä im Lavanttal. Aus der Wiese wurde rasch wieder die beliebte Rodelbahn für Kinder.

„Gemeinsam mit der Stadtgemeinde St. Andrä und in Kooperation mit dem Autohaus Maier setzen wir das Projekt schon seit mehreren Jahren um“, gibt Erwin Klade, Betriebsleiter der Freizeitanlage St. Andrä, bekannt. Eine Schneekanone wird vom Autohaus zur Verfügung gestellt, und die andere ist im Besitz der Gemeinde.

Auch Eislaufplatz lockt
Übrigens: Wer nicht rodeln will, kann am Fuße des Lorettohügels auch Eislaufen. „Dort haben wir einen 200 Quadratmeter großen Kunsteislaufplatz. Vor Ort können außerdem Schlittschuhe ausgeliehen werden – und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt“. Die Betreiber freuen sich über den großen Andrang, auch zum Ende der Ferien.

Elena Überbacher
