Schneeflocken verzauberten am Dreikönigstag

Zum Ende der Weihnachtsferien gab´s für die Kärntner Kinder nochmal allen Grund um Jubeln: Ein paar Zentimeter Neuschnee luden zum Schneeschieben und über die Hänge rutschen ein. Sogar bis an die Adria schafften es die Flocken.
Kälte, Schnee und Eis hat viele Teile Europas in den vergangenen Tagen fest im Griff gehabt. Vor allem auf dem Balkan gab es extreme Schneefälle. Ausläufer dieses Tiefs brachten Dienstag auch in Kärnten ein paar Zentimeter Neuschnee.
Mehr als ein paar Zentimeter sind es allerdings nicht geworden, die Schauer klingen bereits in der Nacht auf Mittwoch wieder ab. „Freitag könnte es wieder etwas Schneefall geben“, berichtet Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes. Große Mengen seien hier ebenfalls nicht zu erwarten.
Die geringen Niederschläge spielen den Eismeistern nun in die Hände – mit gleichbleibenden frostigen Temperaturen könnten in den nächsten Tagen bereits die nächsten Kärntner Seen für das Eislaufen freigegeben werden.
Zwar wird mit den neuerlichen Niederschlägen am Freitag die Luft zum Wochenende hin etwas milder. „Höchstwerte von etwa null Grad sind zu erwarten. Die kommende Woche wird aber wieder kälter“, berichtet Brandes.
Weiße Strände
Das Tief hat nicht nur in Kärnten für große Freude über ein paar Schneeflocken gesorgt. Sogar an den beliebten Urlauberstränden von Lignano oder Jesolo ist es kurzzeitig etwas weiß geworden.
