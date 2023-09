Auffällige Fahrweise verriet einen Schlepper

Mehr Kontrollen, neue Routen

Für das Bundeskriminalamt ist der Aufgriff nicht überraschend: „Die Hauptroute der derzeit in Richtung Zentraleuropa operierenden Schlepperorganisationen verläuft nach wie vor über Ungarn und Serbien“, heißt es in einer Aussendung. Weiter: Die vermehrten Aufgriffe im Raum Linz dürften, so das Bundeskriminalamt, aufgrund einer Routenveränderung aufgetreten sein. Die Schlepper versuchen, sich an die in den jeweiligen Ländern existierenden Gegebenheiten anzupassen. Wird der Kontrolldruck an bestimmten Stellen erhöht, versuchen Schlepper naturgemäß Wege zu finden, um diesen Kontrollen zu entgehen. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich hat vor allem in den vergangenen Wochen verstärkte Kontrollmaßnahmen im Rahmen von Schwerpunktaktionen gesetzt.