Rätsel nach tödlichem Unfall mit einem Motorrad

In der Nacht zum Samstag kam es in Dietach auf der B309 in Fahrtrichtung Steyr zu dem tragischen Verkehrsunfall. Der Motorradfahrer, ein 30-Jähriger aus Steyr, kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine angrenzende Steinmauer in der dortigen Fahrbahnausbuchtung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert.