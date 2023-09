Straka und Nemecz schaffen Cut in Surrey

Die beiden österreichischen Golf-Profis Sepp Straka und Lukas Nemecz haben am Freitag den Cut bei der BMW PGA Championship in Surrey (England) geschafft. Straka lag bei Halbzeit im Wentworth Club mit gesamt acht unter Par auf Rang sieben, Nemecz ging mit drei unter Par als 39. in das Wochenende. In Führung lagen die beiden Schweden Ludvig Aaberg und Sebastian Söderberg mit je zehn unter Par.