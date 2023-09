Proteste gegen Auftritt von Netrebko in Berlin

Kurz vor dem umstrittenen Auftritt der österreichisch-russischen Sängerin Anna Netrebko in der Staatsoper Unter den Linden haben nach Polizeischätzung rund 150 Menschen gegen die 51-Jährige protestiert. Vor dem Opernhaus in der Mitte Berlins demonstrierten sie am Freitagabend mit ukrainischen Fahnen, Plakaten und „No Netrebko!“-Rufen vor Vorstellungsbeginn. Die Polizei schirmte die Demonstranten mit Gattern vom Opernpublikum ab. In einem offenen Brief forderten Dutzende Organisationen und etwa 100 Einzelpersonen: „Keine Bühne für Putin-Unterstützerin Anna Netrebko.“