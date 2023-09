Anna Netrebko geht auf Distanz zu Putin

Namentliche Verurteilung schwierig

Die namentliche Verurteilung Putins, die Met-Direktor Gelb gefordert hatte, sei jedoch schwierig, da dies sowohl für sie als auch ihre Familie und enge Freundinnen und Freunde, die in Russland leben, riskant sei. Anlass für die Klageschrift sind abgesagte Konzerte an der New Yorker Metropolitan Opera im Jahr 2022. Netrebko war 20 Jahre lang an der Met tätig und trat dort knapp 200 Mal auf. Der Opernstar beschuldigt die Leitung der Metropolitan Opera, den Abbruch der Vertragsbeziehung zu ihr für eine antirussische Werbekampagne und zur Positionierung als Unterstützer der Ukraine instrumentalisiert zu haben.