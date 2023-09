Zu Linzer Klimastreik kamen weniger Schüler

Laute Slogans, bunte Schilder und eine ebenso bunte Ansammlung von Menschen: Fridays for Future sind aus der Sommerpause zurück. Nicht nur in Linz, sondern in ganz Österreich und auch darüber hinaus sind Jung und Alt am Freitag für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. „Es ist wichtig, sich für das Klima einzusetzen und Präsenz zu zeigen!“, ist Lucia Hirthenlehner (21) überzeugt. Julia Leitner (39) ist der selben Meinung: „Die Zukunft des Klimas ist uns wichtig, man kann nicht die Augen vor dem verschließen, was alles schief läuft!“