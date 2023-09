Glitzer und Glamour so weit das Auge reicht

It‘s Showtime

Nebel, Scheinwerfer licht, Musik aus den Boxen auf der Bühne- so startet der Showact um punkt 11 Uhr in der Mode-Halle 2 auf der Herbstmesse in Klagenfurt. Bevor die grandiose Modenschau der WI‘MO los geht, heizen „SHAD Performance“ das Publikum ein. Mit Glitzeroutfits performen die Künstlerinnen als Luftakrobaten und Sängerinnen sorgen für ordentlich Stimmung. Direkt im Anschluss, das 17-jährige Stimmenwunder Vivien Frimell, die bei „The Voice of Germany Kids“ bis ins Finale gekommen ist.