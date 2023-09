Egger Gruppe wächst auf 22 Standorte weltweit an

Ihre Stellung am Markt in Europa weiter stärken möchte die Egger Gruppe mit Hauptsitz in St. Johann. Teil der Wachstumsstrategie ist das Spanplattenwerk in Markt Bibart im deutschen Würzburg. Durch dessen Übernahme - der Kaufvertrag wurde kürzlich unterzeichnet - verfügt die Egger Gruppe über den 22. Produktionsstandort weltweit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.