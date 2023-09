Janeschitz rückte seine Rothosen wieder zurecht

Besonders missfiel dem Trainer, dass in seinem Team zuletzt die Gruppendynamik nicht stimmte. Er spricht offen von einer Gruppenbildung und davon, die Spieler wieder auf ihre Positionen zurechtgerückt zu haben. „Ich glaube, dass es die meisten in der zweiten Halbzeit im Testspiel gegen die WSG Tirol doch kapiert haben.“ Und genau jene Spieler sollen heute die Rothosen, nach den letzten beiden wenig erfreulichen Resultaten gegen Bregenz (0:5) und Horn (0:3) wieder in die Spur bringen.