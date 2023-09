Nur 8% der Seifen, Shampoos und Co. empfehlenswert

Der Greenpeace-Marktcheck hat das Angebot an Seifen, Duschgels und Shampoos in den Regalen der heimischen Drogerien und Supermärkte unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist erschreckend: Insgesamt sind nur acht Prozent der Produkte in den untersuchten Märkten laut Greenpeace empfehlenswert, weil sie die Umwelt und Gesundheit schonen.