Marko Arnautovic gesteht: „Das tat höllisch weh“

„Toni kann entspannt bleiben“

Der 34-Jährige steht vor seiner dritten EM-Endrunde. „Wir haben eine Super-Truppe mit einem sensationellen Team im Hintergrund“, applaudierte Arnautovic, „alle gehören gelobt. Wir fürchten uns vor keinem Gegner.“ In seinem 110. Länderspiel bejubelte er zwei emotionale Treffer, in der ewigen Torschützenliste rückt er Toni Polster (44) näher. „Aber ich schaue nicht, wen ich einhole. Ich bin ein Mannschaftsspieler, das hat mir in 15 Jahren beim Team nie wer geglaubt. Glückwunsch an Toni für seine 44 Tore - er kann entspannt bleiben!“