„Gedemütigt!“ Schweden fordern Anderssons Rauswurf

Negativ-Rekord

Nun droht Schwedens Nationalteam, als einer der schlechtesten in die Geschichte einzugehen. Denn: Sollte Schweden in der EM-Qualifikationsgruppe am Ende wirklich scheitern, wäre es das erste Mal seit England 1996, dass sie eine Europameisterschaft verpassen. Dazu kommt: Schweden hat seit 1998 nicht mehr zwei Meisterschaften in Folge verpasst.