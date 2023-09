Was bleibt von Gernot Blümel übrig?

Was wird einmal vom ehemaligen Finanzminister Gernot Blümel übrigbleiben? Ziemlich sicher, dass sein Laptop im Kinderwagen spazieren geführt wurde, auch wenn sich der Vorfall so nie zugetragen hat. Bestimmt, dass er E-Mails und Dateien an den parlamentarischen Untersuchungsausschuss erst lieferte, als ihm das Wasser schon bis zum Hals stand.