Zug steckt in Mure: Aufräumarbeiten angelaufen

Nach dem Murenabgang am Dienstagabend auf die Tiroler Karwendelbahnstrecke zwischen Scharnitz und Seefeld, bei dem auch ein Regionalzug von den Geröllmassen erfasst worden war, liefen am Mittwoch die großen Aufräumarbeiten an. Die Verbindung bleibt vermutlich bis Montagabend gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.