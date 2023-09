Heftige Unwetter in Tirol: Zug von Mure erfasst

Heftige Unwetter wüteten am Dienstagabend in Teilen Tirols: In Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) ging eine Mure ab - ein Regionalzug der ÖBB wurde von den Geröllmassen erfasst und regelrecht eingeschlossen. Auch die B177 Seefelder Straße musste gesperrt werden. Zu Schäden und Sperren kam es zudem im Alpbach- und Zillertal.