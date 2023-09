Apples neues iPhone und die alte Langeweile

Haben Sie es auch gesehen? Nein? Ich auch nicht. Apple-Chef Tim Cook hatte zum Auftakt der Vorstellung der neuen iPhones am Dienstag angekündigt, dass es „ein großer Tag“ werden würde. Marketing-Vize Greg Joswiak sprach sogar vom „wichtigsten Tag des Jahres für Apple“. Gespannt wartete ich also zwei Stunden lang auf wichtige, bahnbrechende, möglicherweise gar lebensverändernde Neuerungen. Sie wissen schon, dieses „one more thing“, das Apple über viele Jahre hinweg auszeichnete und aufregend machte. Doch vergeblich.