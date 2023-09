Teamchallenge: 97.000 Euro für den Sportnachwuchs

Alex Horst, Katrin Beierl & Co. im sportlichen Wettkampf

Ausgezeichneten Einsatz am Golf- sowie Tennisplatz und beim Mehrkampf zeigten alle 19 teilnehmenden Teams. Neben Grand Slam-Sieger Jürgen Melzer, Vize-Weltmeister Alex Horst und Gesamtweltcupsiegerin Katrin Beierl legten sich zahlreiche weitere Sportlegenden und aktive Sportstars für den niederösterreichischen Sportnachwuchs ins Zeug. Den Sieg im freundschaftlichen Sport-Wettkampf holte sich heuer das Team von Sodexo Service Solutions Austria GmbH, Platz zwei ging an die HYPO NOE Landesbank und Rang drei an Makita Werkzeug GmbH.