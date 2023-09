Sonne heizt und beleuchtet jetzt das Rathaus

„Der Anteil erneuerbarer Energien wird weiter wachsen. Dafür stellen wir nicht zuletzt mit der großen Baunovelle die Weichen“, so Stadt-Chef Michael Ludwig und Vize Kathrin Gaál (SPÖ). NEOS-Wien- Klimasprecher Stefan Gara ergänzt: „Die neue Photovoltaik-Anlage am Dach des Wiener Rathauses ist der Leuchtturm für die Sonnenstrom-Offensive der rot-pinken Fortschrittskoaltion. In den vergangenen 2,5 Jahren wurde die installierte Photovoltaik-Leistung verdreifach.“