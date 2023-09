Debatte über miserable Haftbedingungen

Überfüllung, Rattenplagen, Bandengewalt, Personalmangel - Die Gefängnisse Großbritanniens gelten als völlig marode. Ein Teil der Gebäude stammt noch aus dem 19. Jahrhundert und wurde nie recht modernisiert. So beschrieb beispielsweise der deutsche Ex-Tennisstar Boris Becker (55) schwierige hygienische Bedingungen und Konflikte unter den Gefangenen. „Es war sehr brutal, eine sehr, sehr andere Erfahrung als das, was man im Fernsehen sieht und in Geschichten hört“, sagte er im April der BBC.