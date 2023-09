USA gegen Google: Auftakt zum Mega-Prozess

Einer der wichtigsten Wettbewerbsprozesse in den USA seit Jahren startet am Dienstag in Washington. Verhandelt wird über Klagen der US-Regierung und Dutzender Bundesstaaten gegen Google. Dabei geht es um den Vorwurf, der Internetkonzern behindere Wettbewerber auf unfaire Weise. Google weist die Anschuldigungen zurück.