Auch in der Steiermark geht Neuwahlgespenst um

Nicht nur an der Donau spukt es aktuell gehörig, auch an der Mur geht das Neuwahl-Gespenst um. So könnte die in gut einem Jahr (November 2024) planmäßig angesetzte Landtagswahl vorgezogen werden. Und zwar nicht, weil sich ÖVP und SPÖ nicht mehr grün sind, sondern weil die politische Großwetterlage im kommenden Frühjahr stabiler sein könnte als im Herbst. Meinen zumindest manche Parteistrategen.