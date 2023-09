Warum Klimaklebern in Deutschland Haft droht

In Deutschland passiver Gewaltbegriff

Doch warum sind Verkehrsblockaden, wie sie zu Schulbeginn am Montag in Linz, Graz und Innsbruck erneut für Chaos sorgten, in Deutschland Straftatbestand und bei uns nicht? Passive Gewalt versus körperliche Gewalt. „Beide Länder haben einen nahezu gleichlautenden Nötigungsparagrafen“, erklärt der angesehene Strafrechtsexperte Alois Birklbauer, „allerdings gibt es anders als bei uns einen passiven Gewaltbegriff, durch den auch eine friedliche Blockade als Gewalt ausgelegt werden kann.“