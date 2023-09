„Wenn ich mehr arbeite, bleibt mir weniger“

Nach langer Zeit verbrachte Tetiana Tabunshchykova im August wieder Tage in ihrer Heimat Ukraine. Da ist der 35-jährigen und zweifachen Mutter sofort klar geworden: „Ich will in Österreich, in Salzburg bleiben. Im Süden der Ukraine, in Mykolajiw, wo ich herkomme, hat man den Krieg ständig im Ohr und im Hinterkopf!“