NGOs: „Zuverdienstgrenze für Flüchtlinge anheben“

Caritas, Diakonie und Asylkoordination haben am Mittwoch anlässlich des bevorstehenden Weltflüchtlingstages einmal mehr eine Kursänderung in der Asylpolitik gefordert. Verlangt werden etwa der Zugang zur Sozialhilfe für Ukrainer und die Anhebung der Zuverdienstgrenze für alle Flüchtlinge. Beides würde die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern.