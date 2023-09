Kärntner Fachkräfte glänzten bei der Berufs-EM

Bettina Veratschnig lernte Restaurantfachfrau im Karawankenblick in Keutschach, trat in Danzig für das Parkhotel Pörtschach an, wo sie in den letzten Monaten intensiv vorbereitet wurde. Die 24-Jährige freute sich riesig über Bronze: „Es fühlt sich unbeschreiblich gut an, die drei Wettkampftage waren eine unglaubliche Erfahrung, vor allem das Bistro-Modul bleibt mir in Erinnerung, mein Obstteller, den ich vorbereiten musste, war schon richtig toll“, strahlte Bettina.