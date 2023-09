Südtirol gab erstmals zwei Wölfe zum Abschuss frei

In Südtirol sind am Wochenende erstmals zwei Wölfe zum Abschuss freigegeben worden. Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) ordnete am Samstag die „Entnahmen“ im Gebiet um Mühlwald an, teilte das Land Südtirol mit. Die Behörde betonte indes die Rechtskonformität der Maßnahme, die Wolfspopulation im Land sei „keineswegs gefährdet“, hieß es.