Putin-Partei führt bei Wahl in besetzten Gebieten

Herrschaftsanspruch betonen

Bei den Wahlen in den besetzten Regionen ging es vor allem darum, den eigenen Herrschaftsanspruch zu unterstreichen. Die russische Regierung hatte die ukrainischen Gebiete im September 2022 nach sogenannten Referenden für annektiert erklärt, kontrolliert aber nur Teile überhaupt militärisch. Auch in der Ukraine endete die Wahl am Sonntag. Nach offiziellen Zahlen hat die Partei Geeintes Russland von Putin gewonnen.