Kroate droht Lebensgefährtin mit Umbringen - Haft

Frau attackiert Freund mit Vase

Ein weiterer Fall von Gewalt in der Privatsphäre hat sich laut Polizei in der Nacht auf Samstag auch in Wien-Favoriten ereignet. Dort hat eine 32-Jährige ihren Freund in dessen Wohnung mit einer Vase attackiert, ihm mit dieser auf den Kopf geschlagen und ihn mit dem Umbringen bedroht.