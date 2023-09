Siebenter Weltcupsieg für Turner Vinzenz Höck

Vinzenz Höck hat am Samstag in Szombathely (Ungarn) seinen insgesamt siebenten Weltcupsieg an den Ringen gefeiert. Der 27-jährige Grazer ist ein Ungarn-Spezialist, gewann er doch an diesem Schauplatz nach seinem Weltcup-Premierenerfolg 2020 und im Vorjahr schon zum dritten Mal.