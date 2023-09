Frau mit Messer im Streit die Wange aufgeschlitzt

Alarm wegen eines Mordversuchs beziehungsweise einer Messerstecherei gab es am Samstagabend in Moosdorf im Bezirk Braunau. Laut ersten Meldungen wurde eine Frau aus bisher noch unbekannten Gründen von dem Tatverdächtigen mit einem Messer an der Wange verletzt. Die Schnittwunde soll etwa 15 Zentimeter lang sein..