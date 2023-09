Sturm verliert in der CL-Quali im Elfmeterschießen

Sturm Graz hat auch das Platzierungsspiel in der Qualifikation der Frauen-Fußball-Champions-League verloren. Die Vizemeisterinnen, die nach einer 0:6-Niederlage am Mittwoch gegen Twente den Aufstieg in die zweite Runde frühzeitig verpasst hatten, mussten sich zum Abschluss des Miniturniers in Enschede Stjarnan aus Island mit 6:7 (0:0,0:0) nach Elfmeterschießen geschlagen geben.