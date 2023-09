Ex-Kanzler Kurz: „Habe den Film mitfinanziert“

Kurz gibt nun zu: „Ich habe den Film mitfinanziert!“ Er spielt damit allerdings auf die ORF-Dokumentation „Projekt Ballhausplatz“ an, die am 21. September in die Kinos kommen wird: „Ich zahle GIS-Gebühr und Steuern, und nachdem sowohl der ORF als auch die Stadt Wien und die Republik den Anti-ÖVP-Film von Herrn Langbein finanziert haben, bin ich ein Mitfinanzier.“