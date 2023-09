Neuer Kurz-Film läuft schleppend in den Kinos an

Einstellige Zahlen in kleinen Kinos

In kleineren Kinos wurden mit Stand Freitagabend sogar weniger als zehn Tickets pro Vorstellung reserviert: In Wörgl in Tirol waren es beispielsweise vier Stück (Stand: 18.12 Uhr), im Cineplexx Mattersburg (Burgenland) zwei. Laut „Tagespresse“ haben sich österreichweit insgesamt 429 Menschen ein Kinoticket für den Kurz-Film an diesem Wochenende gekauft. Durchschnittlich seien das lediglich 3,2 Karten pro Vorstellung. Eine Meinungsumfrage von krone.tv förderte ebenfalls wenig Interesse in der Bevölkerung zutage (siehe Video oben).