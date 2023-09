Arnie, Strümpfe, Chats: Das ist der neue Kurz-Film

Spoiler Alert: Das Ende des Films bleibt offen. Schließlich wird die Zukunft von Sebastian Kurz im Gerichts- nicht im Kinosaal entschieden. Vom Team Kurz lanciert wurde der Film zwar nicht, wie viele in der österreichischen Medien-Politik-Blase hartnäckig glauben wollen, einer Rückkehr in die Politik würde der Streifen aber nicht schaden und unglücklich dürfte Kurz über den Film auch nicht sein: Er wird zur Premiere am Mittwoch erwartet.