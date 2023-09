„Diskriminierung“: Klimabonus wird beeinsprucht

Nur die Traun trennt Stadl-Paura und Lambach – wenn man sich nicht auskennt, könnte man beim Überqueren des Flusses gar nicht bemerken, dass man in einer anderen Gemeinde ist. Doch offenbar ist in Stadl-Paura die öffentliche Infrastruktur – zumindest die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel – viel besser, als im Nachbarort. Denn die Lambacher, wie auch die Bewohner von Edt bei Lambach, bekommen den maximalen Klimabonus von 220 Euro überwiesen, während die Bürger von Stadl-Paura sich mit 185 Euro zufrieden geben müssen.