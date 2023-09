Radfahrer fuhren in Zell am See ineinander

Gegen 22 Uhr fuhr ein 62-Jähriger aus Zell am See ohne Licht auf einem Radweg im Gemeindegebiet. Eine 44-Jährige kam ihm entgegen. Die beiden sahen sich zu spät, stießen frontal zusammen und stürzten. Sie verletzten sich dabei. Die Frau wurde nach der Erstversorgung eines Notarztes von der Rettung ins Krankenhaus in Zell am See gebracht. Sie war ohne Helm unterwegs und verletzte sich schwer im Gesicht.