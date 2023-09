Zwei Deutsche wegen Russland-Spionage angeklagt

Er kam in Untersuchungshaft. Carsten L. soll nach Kriegsbeginn in der Ukraine im vergangenen Jahr Informationen vom BND an Russland übermittelt haben. Konkret handelt es sich laut Bundesanwaltschaft um ein Staatsgeheimnis. L. wird vorgeworfen, im vergangenen September und Oktober neun interne Dokumente an seinen Arbeitsplätzen in Berlin und Pullach bei München ausgedruckt oder abfotografiert zu haben. Bei den Daten gehe es um technische Informationsgewinnung.