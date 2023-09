Polizei sucht ausgebrochenen Terrorverdächtigen

In der Nacht wurde auch der Londoner Richmond Park durchkämmt, wie britische Medien unter Berufung auf Scotland Yard berichteten. Der 21-Jährige war am Mittwochmorgen aus dem Gefängnis Wandsworth im Südwesten Londons ausgebrochen, indem er sich an die Unterseite eines Lastwagens klammerte. Seitdem wird nach ihm gefahndet.