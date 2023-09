Österreich liefert Wehrpflichtige nicht aus

Um im Ausland weilende wehrpflichtige Männer wieder in die Ukraine zu bekommen, erwägt die Regierung in Kiew, eine Auslieferung von den betroffenen Ländern zu erwirken. Doch das Justizministerium in Wien hat in diesem Zusammenhang klargestellt, dass man Wehrpflichtige auch im Falle eines Antrags durch die ukrainischen Behörden nicht an ihr Heimatland ausliefern würde.